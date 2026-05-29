Castelfranco Emilia: arrestato 20enne dai Carabinieri, sorpreso in centro con decine di dosi di cocaina e hashish

Ieri sera, nell’ambito della costante azione di controllo del territorio e del potenziamento dei servizi di prevenzione e repressione dei reati nel comune di Castelfranco Emilia, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato in flagranza un 20enne albanese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita durante i quotidiani servizi di controllo del territorio nel centro cittadino, nel momento in cui i Carabinieri hanno notato il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, mentre si trovava in Corso Martiri.

Il suo atteggiamento induceva ad approfondire gli accertamenti attraverso una perquisizione personale, estesa successivamente anche alla sua abitazione sita nel comune di Spilamberto.

All’esito delle attività, l’indagato è stato trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di sostanze stupefacenti: nello specifico, 15 grammi circa di cocaina, già abilmente suddivisa in trenta dosi pronte per lo spaccio, e 67 grammi circa di hashish.

Le ulteriori ricerche hanno permesso anche il sequestro di due bilancini di precisione, materiale idoneo al confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 175 euro, sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività illecita.

Oggi, in sede di udienza con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso i Carabinieri della Stazione di Spilamberto.