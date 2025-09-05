venerdì, 5 Settembre 2025
L’11 e 12 settembre a San Felice sul Panaro i “Giochi in Comune”

Bassa modeneseSan Felice sul PanaroSport
Tornano a San Felice sul Panaro giovedì 11 e venerdì 12 settembre i “Giochi in Comune”, presso lo stadio comunale “Bergamini”, a partire dalle 19.30. A fronteggiarsi nei “giochi di una volta”, saranno otto agguerrite squadre di otto componenti ciascuna, più due riserve e che rappresentano varie associazioni e realtà del nostro territorio, con un occhio di riguardo all’inclusione.

L’età dei partecipanti va dai 16 ai 60 anni. Saranno premiate la squadra più vincente, quella più inclusiva, e quella con la miglior tifoseria. Ci saranno anche i premi speciali stampa, per la squadra più social, e giuria per il team con il look più originale. Tutti i cittadini sono invitati ad assistere alla manifestazione. Ingresso libero. Organizzano Ausl di Modena e assessorato a Servizi Sociali e Politiche giovanili del Comune con la collaborazione della Pro Loco.

















Redazione 1

