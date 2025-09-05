Gualtieri, con trattore nel fosso: grave un 69enne

E’ uscito di strada col trattore finendo in un fosso. E’ successo stamane poco dopo le 10:00 in via San Giovanni a Gualtieri. L’uomo, 69 anni, è stato trasportato all’ospedale di Parma in codice di massima gravità. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari e ai carabinieri, è intervenuta la Medicina del lavoro dell’Ausl che dovrà ricostruire la dinamica di quanto è accaduto. All’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un malore dell’uomo, dipendente di un’azienda agricola della zona.