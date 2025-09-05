Formiche verdi, verso una comunità educante per lo sviluppo sostenibile. Confronto martedì a Bologna

Per conoscere i passi che si stanno realizzando sul territorio per costruire una Strategia di educazione allo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Bologna, a partire dalle esperienze pluriennali del Festival della Cultura tecnica e del progetto Agenda 2030 delle bambine e dei bambini, ora ispirate ai principi dell’educazione trasformativa, si terrà un incontro martedì 9 settembre a Palazzo Malvezzi (ore 15-17 Sala del Consiglio della Città metropolitana di Bologna via Zamboni 13, Bologna).

Il pomeriggio sarà un’occasione di confronto tra i soggetti pubblici e privati che desiderano dare il proprio contributo a processi di conoscenza e crescita di giovani e della cittadinanza in tema di sostenibilità sociale, culturale, economica e ambientale, tramite percorsi di collaborazione istituzionale generativa tra livello nazionale e livello territoriale.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Matteo Lepore, sindaco della Città metropolitana di Bologna e di Isabella Conti assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola della Regione Emilia-Romagna.

Coordinerà i lavori Fabrizia Paltrinieri, dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale della Città metropolitana di Bologna.

Il pomeriggio sarà diviso in due sessioni, una su “lo sviluppo sostenibile in Città metropolitana di Bologna e il valore strategico dell’educazione”, che vedrà fra gli altri l’intervento di Valerio Montalto, direttore Generale di Città metropolitana e Comune di Bologna e l’altra sulle “Pratiche generative per lo sviluppo sostenibile nella collaborazione istituzionale tra livello nazionale e livello territoriale”, a cui parteciperà Maria Letizia Guerra, delegata del Rettore per l’Impegno pubblico dell’Università di Bologna ed Emanuele Bassi, consigliere metropolitano delegato a Scuola e Formazione.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Lo sviluppo sostenibile come valore per la costruzione delle politiche metropolitane – focus sulle politiche educative”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

È richiesta l’iscrizione al link https://forms.gle/g8NnzdxMYigjVP127