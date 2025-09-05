Festa della Beata Vergine, orari degli uffici e servizi a Fiorano Modenese

Lunedì 8 settembre 2025 gli uffici e i servizi comunali di Fiorano Modenese, comprese biblioteca, ludoteca, saranno chiusi per la Festa della Beata Vergine del Castello. Per le denunce di morte e le relative pratiche cimiteriali è garantita la reperibilità telefonica dalle 8.30 alle 12.30.

Da martedì 9 settembre 2025 i servizi Demografici, presso lo Sportello del Cittadino, con ingresso in via Ferri 9, riprenderanno gli orari “invernali” con l’apertura il sabato mattina, dalle 8.30 alle 12.30. Resta invariata l’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17.

Anche il BLA (biblioteca, ludoteca e archivio storico) da sabato 13 settembre riapre il dalle 9 alle 13. Oltre al sabato, gli orari di apertura settimanali sono dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, con chiusura del prestito alle 18.50.