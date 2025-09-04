Tram, una nuova fermata Tper in via Bassanelli per le partenze dall’Istituto Aldini

Cantiere che impatterà anche sulla mobilità per accedere al plesso scolastico dell’istituto Aldini Valeriani, frequentato da quasi 2.500 studenti.

In vista della riapertura delle scuole, per le linee urbane scolastiche 180 e 181, il Comune di Bologna, Tper e SRM stanno operando di concerto per consentire l’attivazione di una fermata di carico al termine delle lezioni, in via Sario Bassanelli.

La fermata, che sarà posizionata proprio in vicinanza del plesso scolastico, servirà a consentire la salita degli studenti sulle numerose corse in partenza dal capolinea dell’I.I.S. Aldini Valeriani delle linee 180 e 181.

Per l’ingresso del mattino, invece, la fermata utile delle linee di trasporto pubblico per l’Istituto Aldini Valeriani è la vicina fermata “Villa Erbosa” presente su via dell’Arcoveggio.

Fake news su via Ugo Bassi e ponte Matteotti

In queste ore stanno insistentemente circolando sui social, anche su profili di autorevoli esponenti politici, due notizie destituite di ogni fondamento che riguardano i cantieri del Tram.

La prima che in via Ugo Bassi ci sarebbero errori nella posa dei binari a causa dei quali la via dovrà essere chiusa e nuovamente cantierizzata. La seconda che sul ponte di via Matteotti non potrà passare il tram.

Entrambe le informazioni sono false.