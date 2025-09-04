giovedì, 4 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa reggianaInterruzione del servizio idrico nei comuni di Brescello e Poviglio: il ripristino...





Interruzione del servizio idrico nei comuni di Brescello e Poviglio: il ripristino indicativamente intorno alle 20:30

Bassa reggianaBrescelloPoviglio
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

A causa della posizione della rottura della tubazione di distribuzione idrica, che sta comportando per i tecnici di Iren Acqua Reggio difficoltà maggiori del previsto nella riparazione del guasto, il regolare ripristino del servizio idrico nelle frazioni di Sorbolo, Lentigione in comune di Brescello ed Enzola e San Sisto di Poviglio avverrà indicativamente intorno alle 20:30.

Nel mentre Iren Acqua Reggio metterà a disposizione, a partire dalle 18 e 30, sacchetti d’acqua per le utenze interessate. Il punto di distribuzione sarà piazza Pallini a Sorbolo Levante.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.