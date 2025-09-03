mercoledì, 3 Settembre 2025
Ravone, conclusi i lavori di ripristino della copertura del torrente nelle vie Zoccoli e Montenero

AmbienteBolognaViabilita'
Tempo di lettura 1 min.

I due solai danneggiati dall’alluvione dell’autunno scorso sono stati riparati e messi in sicurezza

Si sono conclusi, in anticipo di circa un mese rispetto alla tabella di marcia, gli interventi di messa in sicurezza della copertura del torrente Ravone in via Zoccoli e in via Montenero a Bologna, dopo i danni provocati dall’alluvione dell’autunno del 2024.

I lavori, la cui conclusione era prevista a fine settembre, sono stati realizzati dall’impresa ACR Reggiani sotto il coordinamento di Heratech, società del Gruppo Hera: dal 17 giugno, giorno di inizio dei lavori, il cantiere è stato sempre in attività, compresa la settimana di Ferragosto.

Le opere realizzate hanno riguardato il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la circolazione nei due punti della copertura del torrente tombato danneggiati dall’esondazione: si tratta di circa 80 metri in via Zoccoli (tra via Dalmonte e via Saragozza) e di circa 40 metri in via Montenero, all’altezza del civico 6. I vecchi solai sono stati demoliti e la nuova copertura è stata interamente ripristinata in calcestruzzo, garantendo la massima qualità delle opere, per aumentare la resilienza delle infrastrutture e renderle in grado di affrontare in condizioni di sicurezza fenomeni meteorologici come le piogge autunnali o eventi estremi come le ondate straordinarie di maltempo già avvenute in città.

Nelle prossime settimane sono previsti i lavori di completamento delle finiture dei muretti, la pavimentazione, l’illuminazione e la collocazione dei cancelli di delimitazione delle aree.

















Redazione 1

