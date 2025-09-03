In provincia di Bologna una misura cautelare per un uomo indagato di maltrattamenti contro compagna e figlia

I Carabinieri della Stazione di Minerbio hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti del presunto responsabile, un bengalese sulla trentina, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi, commessi nei confronti della compagna e della figlia minorenne.

La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. L’attività investigativa è stata avviata di recente, quando la donna, sentendosi in pericolo, è andata dai Carabinieri per denunciare il marito geloso che la stava trattando male, tenendola in uno stato di sottomissione e controllo, per impedirle di avere una vita sociale al di fuori della sfera domestica.

La situazione, che già difficile all’inizio della convivenza, è degenerata di recente, quando le prepotenze sono sfociate in insulti, aggressioni verbali, fisiche (strette al collo) e lancio di oggetti. Era il 18 agosto scorso, quando l’uomo, prima ha lanciato una scarpa da lavoro contro la donna che teneva in braccio la figlia, colpendole entrambe, poi ha inseguito la compagna nella camera da letto e le ha scaraventato contro una sedia. È stato in quel momento che la malcapitata ha capito che era pericolo di vita ed è corsa a chiedere aiuto ai Carabinieri che dopo aver informato l’Autorità giudiziaria hanno attivato il “Codice rosso”, come previsto dalla normativa, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Rintracciato dai Carabinieri il bengalese è stato identificato in qualità di persona indagata e sottoposto alla misura cautelare emessa dal Giudice.