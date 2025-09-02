martedì, 2 Settembre 2025
Velobox in via Quattropassi a Fiorano

FioranoViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.

Richiesto da cittadini per migliorare la sicurezza stradale

In via Quattropassi a Fiorano Modenese è stato installato, nei giorni scorsi, un rilevatore di velocità (velobox), per permettere il controllo del rispetto dei limiti della velocità nel tratto stradale interessato.

L’intervento è stato effettuato in risposta alla richiesta di diversi cittadini che avevano evidenziato come nella strada piuttosto stretta, i mezzi transitino a velocità sostenute, diventando pericolosi.

Il rilevatore dovrebbe consentire una riduzione della velocità dei veicoli e garantire una maggiore sicurezza stradale.

“Il velobox avrà una funzione prevalentemente deterrente: l’obiettivo è indurre gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e adottare comportamenti più responsabili alla guida. La sicurezza stradale è una delle priorità di questa Amministrazione, e riteniamo che ogni strumento utile a prevenire pericoli sia un investimento importante per il benessere dei cittadini.”, sottolinea l’assessore alla Sicurezza urbana e Polizia locale, Sergio Romagnoli.

















Redazione 1

