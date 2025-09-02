Tram Linea Rossa, aumentano gli stalli di sosta in Riva Reno

A partire da giovedì prossimo, 4 settembre, il cantiere della Linea Rossa tra Riva Reno, San Felice e via della Grada sarà interessato da alcuni cambiamenti destinati a migliorare la circolazione e l’accessibilità nella zona.

La principale novità è la realizzazione di 27 nuovi stalli sosta lungo la corsia destra di via Riva di Reno, che verrà riaperta e continuerà a garantire l’accesso alla rotonda di piazza Azzarita provenendo da San Felice.

Contestualmente, per consentire la posa della curva San Felice-Riva di Reno la corsia sinistra diventerà strada a fondo cieco, con accesso consentito esclusivamente dalla rotatoria.