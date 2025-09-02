Il Comune di Mirandola aderisce alla “Settimana Europea della Mobilità 2025”, in programma dal 16 al 22 Settembre, con un ricco calendario di eventi dedicati al tema della mobilità sostenibile. L’iniziativa, che quest’anno porta il titolo “Mobility for everyone”, è realizzata da FIAB con il contributo della Fondazione Cariplo e coinvolge numerose realtà del territorio, tra cui il CEAS “La Raganella”, FIAB Modena, Mani Tese APS, la Biblioteca Comunale “E. Garin” e l’associazione Giardino Botanico “La Pica”.

Gli appuntamenti principali:

Venerdì 19 Settembre

Ore 7.30 – Ex casello ferroviario, via 5 Martiri 2

“Bike to Work Day – La colazione dei ciclisti”: Un momento conviviale dedicato a chi si reca al lavoro in bicicletta, con colazione gratuita offerta ai partecipanti. Iniziativa promossa da CEAS La Raganella e FIAB Modena.

Ore 18.30 – Pop-up store Mani Tese, via Castelfidardo

“Vagabondo su due ruote” – Incontro con Claudio Piani: Viaggiatore e autore, Piani racconterà il suo viaggio intorno al mondo in bicicletta e il valore della mobilità lenta. L’evento, accompagnato da un aperitivo a cura di QuiEquo, è promosso da Manigolde – Sartoria Circolare di Mani Tese APS, in collaborazione con FIAB Modena e Amici della Biblioteca.

Sabato 20 Settembre

Ore 10.30 – Chiostro del Polo Culturale “Il Pico” – Piazza Garibaldi

“Kamishibike” – Lettura animata per bambini (3-6 anni): Storie e immagini in bicicletta per avvicinare i più piccoli ai temi della mobilità sostenibile, a cura di Irene Polacchini e della Biblioteca Comunale “E. Garin”.

Info e prenotazioni: biblioteca@comune.mirandola.mo.it

Domenica 21 Settembre

“Sulle tracce di Pico della Mirandola” – Caccia al tesoro in bicicletta, organizzata dall’associazione Giardino Botanico “La Pica”. Un’avventura a due ruote tra le vie del centro, tra enigmi e scoperte legate alla figura di Giovanni Pico.

Ore 9.15 – Partenza dall’ex casello ferroviario, via 5 Martiri 2

Ore 12.00 – Premiazione squadre

Ore 12.30 – Pedalata lungo la Ciclovia del Sole con rinfresco offerto da QBI – Negozio di sfusi

Ore 13.00 – Sosta e visita guidata al Giardino Botanico “La Pica”, con pranzo al sacco a cura del Circolo ANSPI Le Roncole (piatto di pasta e bevanda – anche opzione vegetariana – €10).

Ore 15.00 – Rientro a Mirandola

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 320 8316163. L’evento é stato inserito anche nella tappa bolognese di IT.A.CÀ: Festival del turismo responsabile.

«La Settimana Europea della Mobilità rappresenta un’opportunità concreta per ripensare i propri stili di vita e sperimentare nuove modalità di spostamento in grado di farci immergere ancora di più nel nostro territorio – afferma l’Assessore Marco Donnarumma – Il Comune di Mirandola, sensibile a queste tematiche, come confermano le tante attività organizzate grazie al prezioso contributo del CEAS, invita tutta la cittadinanza a partecipare e contribuire attivamente a questa preziosa iniziativa».

«Siamo felici di avere all’interno della tappa bolognese di IT.A.CÀ un appuntamento come quello di Mirandola – sottolinea Simona Zedda di Yoda aps (organizzatore della tappa bolognese IT.A.CÀ: festival del turismo responsabile) – Promuovere l’uso della bici significa incoraggiare una scelta quotidiana che riduce l’impatto ambientale e che al tempo stesso permette di vivere i luoghi in modo diretto e immersivo, nel tragitto casa-lavoro come nel tempo libero e in quello del viaggio. Il CEAS La Raganella, l’amministrazione Comunale e tutte le realtà che hanno co-organizzato l’evento con il loro impegno, rendono concreto il legame tra politiche di sostenibilità, valorizzazione del territorio e partecipazione attiva delle comunità».

«Il tema della campagna del 2025 è “mobilità per tutti”, creare servizi che siano accessibili e convenienti per tutti e la bicicletta è in assoluto il mezzo di trasporto più semplice e più pulito – commenta Roberta Luppi di FIAB Modena – Fiab partecipa attivamente agli eventi di questa settimana, incoraggiando la cittadinanza a favorire l’utilizzo della bicicletta per andare al lavoro, a scuola e per le commissioni. Per chi vuole provare ad andare in bici al lavoro (o a fare la spesa) ma non sa che strada fare “Ci andiamo insieme!”. E’ sufficiente contattare Fiab Modena compilando i dati su www.modenainbici.it/ci-andiamo-insieme/ e avremo modo di constatare quanto è bello e divertente, perché “Andare in bici, è meglio!».