Centosettantamila euro di lavori per la manutenzione del cimitero della Pieve di Albinea

Albinea
Sono in corso in questi giorni importanti interventi di manutenzione e consolidamento al cimitero della Pieve di Albinea.

I lavori consistono nel ripristino dei camminatoi con rinforzi metallici, nella manutenzione di alcuni muri perimetrali, nel rafforzamento dei pilastri e nel ripristino dei soffitti. Verranno infine tinteggiate alcune pareti interessate dalle opere. I lavori saranno svolti per zone e la fruizione del cimitero sarà comunque garantita durante il cantiere. Le opere, per l’importo complessivo di circa 170.000 euro, saranno terminate entro la fine di ottobre.

 

















