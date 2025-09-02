Centosettantamila euro di lavori per la manutenzione del cimitero della Pieve di Albinea

Sono in corso in questi giorni importanti interventi di manutenzione e consolidamento al cimitero della Pieve di Albinea.

I lavori consistono nel ripristino dei camminatoi con rinforzi metallici, nella manutenzione di alcuni muri perimetrali, nel rafforzamento dei pilastri e nel ripristino dei soffitti. Verranno infine tinteggiate alcune pareti interessate dalle opere. I lavori saranno svolti per zone e la fruizione del cimitero sarà comunque garantita durante il cantiere. Le opere, per l’importo complessivo di circa 170.000 euro, saranno terminate entro la fine di ottobre.