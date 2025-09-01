Ripartono i corsi della scuola di Italiano per stranieri ad Albinea

La scuola di italiano per stranieri Cpia Reggio Sud organizza corsi di italiano per stranieri e di alfabetizzazione nell’anno 2025/2026 nella sede di via Morandi 1 ad Albinea (sopra la biblioteca Pablo Neruda).

Si tratta di corsi per i livelli A1, A2 E B1 con esami e certificati validi per ottenere il permesso di soggiorno ed esami Cils all’Università per stranieri di Pisa.

Per chi avesse già frequentato un corso di livello A2 nell’anno 2024/2025 non ci sarà bisogno di iscrizione.

Per gli altri le iscrizioni si raccolgono on-line all’indirizzo https://cpiareggiosud.edu.it/. Per iscriversi sono necessari un indirizzo mail valido, il codice fiscale, un documento di identità valido e un numero di telefono. L’Ufficio Scuola di Albinea è a disposizione per aiutare chi non riesca a iscriversi.