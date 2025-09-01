lunedì, 1 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAlbineaRipartono i corsi della scuola di Italiano per stranieri ad Albinea





Ripartono i corsi della scuola di Italiano per stranieri ad Albinea

AlbineaSociale
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La scuola di italiano per stranieri Cpia Reggio Sud organizza corsi di italiano per stranieri e di alfabetizzazione nell’anno 2025/2026 nella sede di via Morandi 1 ad Albinea (sopra la biblioteca Pablo Neruda).

Si tratta di corsi per i livelli A1, A2 E B1 con esami e certificati validi per ottenere il permesso di soggiorno ed esami Cils all’Università per stranieri di Pisa.

Per chi avesse già frequentato un corso di livello A2 nell’anno 2024/2025 non ci sarà bisogno di iscrizione.

Per gli altri le iscrizioni si raccolgono on-line all’indirizzo https://cpiareggiosud.edu.it/. Per iscriversi sono necessari un indirizzo mail valido, il codice fiscale, un documento di identità valido e un numero di telefono. L’Ufficio Scuola di Albinea è a disposizione per aiutare chi non riesca a iscriversi.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.