Lavori di messa in sicurezza in via Monte Evangelo a Scandiano

Il Comune di Scandiano avvierà martedì 2 settembre e concluderà giovedì 4 settembre un intervento di messa in sicurezza su un tratto di circa 30 metri di cunette lungo via Monte Evangelo, in corrispondenza della curva.

L’operazione si rende necessaria per ridurre l’attuale profondità delle cunette, che in quel punto risulta pericolosa a causa della mancanza di protezioni e della limitata disponibilità di spazio. I lavori prevedono la posa di una nuova tubazione, il rialzamento del getto già presente sul fondo — sotto il quale in passato è stata installata una tubazione di scarico — e la realizzazione di due pozzetti in corrispondenza dell’attuale imbocco di un tubo a cielo aperto e orizzontale.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, via Monte Evangelo resterà chiusa al traffico, eccetto residenti, nelle tre giornate di intervento e solo in orario diurno. La tempistica è stata programmata in modo da risolvere la criticità prima dell’inizio dell’anno scolastico, riducendo al minimo i disagi alla viabilità.