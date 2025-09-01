Incidente mortale in parapendio per un bolognese che oggi avrebbe compiuto 37 anni

La giornata di ieri, 31 agosto, é stata funestata da un incidente mortale col parapendio nella zona di Pietramala, comune di Firenzuola. Si tratta di un uomo residente nel comune di Minerbio (BO), che oggi avrebbe compiuto 37 anni.

Era con un gruppo di appassionati di volo a vela, si è lanciato dal monte Carpinaccio nella zona di Poggio Tignoso quando, probabilmente a causa di una turbolenza, la vela si è chiusa ed è precipitato.

Gli amici hanno subito attivato i soccorsi. Erano da poco passate le 14, sul posto sono stati inviati la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo,

l’elicottero 118 di Firenze dotato di verricello con a bordo il Tecnico di elisoccorso del CNSAS, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

L’elisoccorso è arrivato in pochi minuti, perché in zona per un altro intervento. Purtroppo, però, il medico anestesista non ha potuto fare altro che costatare il decesso.

I Carabinieri hanno informato il Pubblico Ministero di turno che ha dato l’autorizzazione alla

rimozione. La salma è stata recuperata dall’elicottero 118 Pegaso.