Il bilancio dei controlli della Polizia locale sulle strade urbane reggiane nell’ultimo weekend di agosto

Reggio Emilia
Ritirate 7 le patenti per guida in stato di ebbrezza

Continua l’attività di controllo sulla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti da parte della Polizia locale di Reggio Emilia, durante l’ultimo weekend di  agosto gli agenti hanno ritirato 7 patenti per guida in stato di ebbrezza.

I servizi di prevenzione e controllo in ambito stradale si sono concentrati, in particolare, sulle principali arterie di comunicazione della città. L’attività ha permesso di individuare e sanzionare di ritirare sette patenti di guida ad altrettanti conducenti trovati in stato di ebbrezza, cioè con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dal Codice della Strada.

I controlli sono stati effettuati sulla via Emilia nella notte tra venerdì e sabato: centinaia i mezzi in circolazione controllati. Dei sette conducenti, sei uomini e una donna, quattro si sono messi al volante con un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5  e lo 0,8 grammi per litro oltre al ritiro e sospensione da tre a sei mesi della patente hanno ricevuto una decurtazione di 10 punti e una sanzione amministrativa da 543 euro a 1.086. Gli altri tre automobilisti automobilisti, con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 grammi litro, è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.

 

















