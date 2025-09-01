lunedì, 1 Settembre 2025
Controlli antidroga dei Carabinieri al parco Ferrari di Modena e a Castelfranco, un arresto

Castelfranco EmiliaCronacaModena
Tempo di lettura 1 min.
Nel corso del fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno svolto una serie di servizi antidroga che hanno interessato sia il capoluogo che la provincia.

Nella serata di domenica 31 agosto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne di Soliera, per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato il giovane aggirarsi a piedi nel parco Ferrari; quando si sono avvicinati a lui per identificarlo, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato.

Ha poi spintonato i carabinieri con l’intento di sottrarsi al controllo. Ben presto è stato spiegato il motivo di tale atteggiamento: sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e cento euro in contanti. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il 23enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG.

A Castelfranco Emilia sono stati invece identificati un 37enne e una 32enne, che avevano preso parte ad una festa privata: all’esito di un accurato controllo, i due sono stati trovati in possesso di nove involucri contenenti anfetamine, oltre ad alcuni grammi di hashish e marijuana. Sono stati entrambi segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena.

 

















Redazione 1

