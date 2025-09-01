Castelfranco Emilia: dal 4 settembre ritorna la Sagra del Tortellino Tradizionale

Il vero Tortellino Tradizionale, con sfoglia tirata al mattarello e il ripieno chiuso a mano dalle Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia, nella ricetta tradizionale in brodo di cappone, sarà ancora al centro della festa, accompagnato dalle altre eccellenze agro-alimentari della zona. Anche per questa edizione sarà possibile acquistare il Tortellino dopo averlo degustato al tavolo, solo all’interno dell’area della Sagra. A grande richiesta sarà proposta da lunedì 8 anche la “Ricetta Piacere Modena”, con i prodotti tipici modenesi Dop e Igp, preparata dai Ristoratori modenesi. Disponibili, inoltre, un menù senza glutine e un piatto vegetariano. La festa sarà “ecosostenibile”.

La prima novità di quest’anno è il libro “Rigorosamente in brodo di cappone” di Luca Degli Angeli (Ediz. Artestampa). La San Nicola si racconta, in un libro densamente emiliano. La storia della Sagra del Tortellino Tradizionale, assieme a foto, storie di sfogline, aneddoti irriverenti, racconti e ritratti dei personaggi incontrati. Osti, Dame, Chef Stellati: da Fini fino a Massimo Bottura. Il libro sarà disponibile in anteprima presso la Sagra e le librerie di Castelfranco. «Di anno in anno, da mezzo secolo, questi volontari hanno lavorato e dato una identità a questo paese che amiamo, al confine tra Modena e Bologna», ribadisce orgoglioso Giovanni Degli Angeli, Presidente de La San Nicola.

Venerdì 5 ritorna “La Notte Rosa” del Tortellino: Gran Galà del Kiwi, la storica discoteca di Castelfranco Emilia, e Tortellini più Lambrusco DOP da mezzanotte, a prezzo speciale. Una parte del ricavato della serata “Rosa” andrà all’Assoc. Casa delle Donne contro la Violenza, sportello di Castelfranco (www.donnecontroviolenza.it). «La Sagra è anche questo: sensibilizzare le persone nel contrasto alle violenze di genere. Un impegno che deve riguardare tutti, in ogni momento, anche grazie a un piatto di Tortellini Tradizionale di Castelfranco Emilia», ribadisce il Sindaco Giovanni Gargano.

In Piazza della Vittoria quest’anno gli spettacoli live, tutti gratuiti. Si parte giovedì 4 con lo storico gruppo di Ballo Magic Rock, poi una serie di concerti e generi diversi per ogni sera, con alcuni ospiti famosi. Sabato sera, il 6, Lady Gaga Artpop, concerto che ripercorre tutta la carriera della cantante, con diversi cambi d’abito e scenografie progettate sui concept originali. Domenica sera, il 7, Serata Sanremo con uno dei più grandi esperti storici del Festival, il giornalista televisivo Marino Bartoletti, che coinvolgerà il pubblico assieme al Duo Idea. Per la musica italiana d’autore, si passa dal concerto “Tributo a De Andrè” di lunedì 8, alla serata Lucius in Fabula di mercoledì 10, con la rilettura delle canzoni di Lucio Dalla in chiave Jazz, re-interpretato dal gruppo di Sandro Comini (che ha condotto per anni l’orchestra in Rai). Hard rock il giovedì 11 con i Riff-Raff, tributo italiano ufficiale degli Ac Dc, visti anche loro in tv da Amadeus. Venerdì 12 due gruppi Salentini per una serata ballo con La Pizzica. Sabato 13 la spassosissima Maria Pia Timo col suo nuovo spettacolo. Inoltre, la consueta rassegna San Nicola Jazz e una serata con Andrea Barbi e Marco Ligabue, il 9. Per lo sport: venerdì 12 settembre, alle 20:30, verrà presentata dal palco la nuova squadra del Modena Volley, con la presenza dei giocatori.

Da sottolineare, durante la Sagra, un pomeriggio speciale per Castelfranco Emilia: martedì 9, dalle 17:00 verrà conferita la cittadinanza onoraria al Cardinale Zuppi, un evento che rende onore al territorio. Sabato pomeriggio inoltre si terrà “Pompieropoli”, un evento dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, che prosegue il giorno dopo con un raduno.

Domenica 14 settembre vedrà come di consueto la celebrazione dell’origine del Tortellino a Castelfranco Emilia , col corteo storico lungo la via Emilia e la rievocazione storica dal palco di Piazza della Vittoria, dalle 15:30. Il nuovo Oste 2025 è Massimiliano Poggi, presidente di Chef to Chef e noto “Cuoco” bolognese, riceverà durante il corteo il mattarello dall’Oste dell’edizione passata Andrea Sartoretti, campione storico del Volley e ora Dirigente del Modena, e dalla Dama, Rachele Barbieri, campionessa di ciclismo. Il nome della Dama dell’attuale edizione verrà reso noto, come da tradizione, durante la cena degli Osti dell’11 settembre.

Per info, pagina Facebook: Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia