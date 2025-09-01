Campogalliano, Festa in Campo con Coldiretti

Festa in Campo, la notte gialla di Coldiretti, arriva al parco delle Montagnole nel fine settimana del 6 e 7 settembre. Mercato e cucina contadina, area giochi, esposizioni, dj set e un importante momento di confronto sull’importanza di difendere le eccellenze enogastronomiche del territorio: queste e altre proposte nella due giorni organizzata dall’associazione di categoria, con il patrocinio del Comune di Campogalliano.

“Festa in Campo rappresenta non solo un’occasione di festa, ma anche un momento di crescita culturale e di dialogo – precisa il Vicesindaco di Campogalliano Damiano Pietri –. Come Amministrazione crediamo che sia fondamentale promuovere la cultura del lavoro agricolo, far conoscere ai cittadini il valore delle nostre imprese e delle eccellenze agroalimentari locali, e favorire un confronto costruttivo tra mondo agricolo, istituzioni e comunità. Questa manifestazione permette di scoprire da vicino come gli agricoltori curano e difendono il territorio, come gestiscono una risorsa preziosa come l’acqua e quali tecnologie moderne vengono adottate per rendere il settore sempre più sostenibile e innovativo. È attraverso la conoscenza reciproca che possiamo rafforzare la nostra comunità e costruire insieme un futuro in cui tradizione e innovazione si sostengano a vicenda”.

La manifestazione, promossa da Coldiretti per festeggiare l’agricoltura e i prodotti che offre, inaugura sabato 6 alle 17.30, con l’apertura del mercato Campagna Amica, dello stand gastronomico a cura delle aziende agricole Davide Setti, Giovanni Giglio e Luca Candini, il chiosco bar, l’enoteca e la birreria agricola. Dal pomeriggio di sabato verrà allestita anche l’area esposizioni – con prototipi di auto da corsa, mostra di trattori e dimostrazione di produzione di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena – e l’area giochi, poi dalle 18 dj set fino al concerto di Daff alle 21.

Domenica 7 settembre il palco allestito al parco delle Montagnole ospita alle 10 un importante convegno dal titolo “Cibo e territorio: un patrimonio da difendere e valorizzare”, aperto dai saluti della sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti e con la partecipazione, tra gli altri, dell’europarlamentare Stefano Bonaccini, dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi e del presidente dell’ANBI Francesco Vincenzi.

Anche domenica saranno allestite le aree mercato e cucina contadina, esposizioni, giochi e dalle 18 dj set e concerto di Daff a seguire nell’area palco; per tutto il corso dell’evento sarà inoltre possibile partecipare alla raccolta firme “stop al cibo falso”, per chiedere all’Unione Europea di rendere obbligatoria per tutti i prodotti l’indicazione di origine in etichetta.