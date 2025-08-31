domenica, 31 Agosto 2025
Reggio Emilia, a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare: trovato in stazione dalla Polizia

Nella tarda serata di ieri, sabato 30 agosto, intorno alle 23:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, procedevano all’identificazione di un soggetto presente nei pressi della stazione “Storica”.

Nello specifico, il soggetto si trovava da solo in piazzale Marconi e veniva identificato dagli agenti per un 20enne tunisino, pregiudicato per alcuni reati prevalentemente contro la persona.

A seguito di alcuni controlli più approfonditi, effettuati dagli operatori della Polizia di Stato, nei confronti del giovane, si appurava che lo stesso fosse destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa di recente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, per una rapina aggravata commessa a Reggio Emilia qualche mese prima.

In virtù di quanto sopra, il 20enne veniva dunque tratto in arresto, condotto presso i locali della Questura e, al termine degli opportuni accertamenti di rito, accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in esecuzione della suddetta ordinanza di custodia cautelare in carcere.

















