F1, in Olanda pole di Piastri davanti a Norris, Ferrari 6a e 7ma

Oscar Piastri su McLaren conquista lapole position nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1 davanti al compagno di scuderia Lando Norris; terza posizione in partenza per Max Verstappen. Isack Hadjar (Racing Bulls), esordiente, a al quarto posto, precedendo la Mercedes di George Russell. Solo 6° Leclerc davanti a Hamilton.
LE PROVE FERRARI:
Q1
- In qualifica oggi è stata utilizzata esclusivamente la mescola Soft. Charles e Lewis hanno usato due set nuovi in Q1.
Q2
- Entrambi i piloti sono riusciti a risparmiare un set di Soft quasi nuove per la fase successiva, abortendo l’ultimo giro quando il team ha visto che erano entrambi tranquillamente qualificati per la Q3.
Q3
- Charles e Lewis sono quindi usciti per il primo tentativo con le Soft usate nel giro abortito in precedenza.
- Nel tentativo finale con gomme Soft nuove, entrambi i piloti non sono riusciti a migliorare e hanno mancato la seconda fila per un decimo: Charles ha chiuso sesto e Lewis settimo.