F1, in Olanda pole di Piastri davanti a Norris, Ferrari 6a e 7ma

Formula 1Maranello
Oscar Piastri su McLaren conquista lapole position nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1 davanti al compagno di scuderia Lando Norris; terza posizione in partenza per  Max Verstappen. Isack Hadjar (Racing Bulls), esordiente, a al quarto posto, precedendo la Mercedes di George Russell. Solo 6° Leclerc davanti a Hamilton.

LE PROVE FERRARI:

Q1

  • In qualifica oggi è stata utilizzata esclusivamente la mescola Soft. Charles e Lewis hanno usato due set nuovi in Q1.

Q2

  • Entrambi i piloti sono riusciti a risparmiare un set di Soft quasi nuove per la fase successiva, abortendo l’ultimo giro quando il team ha visto che erano entrambi tranquillamente qualificati per la Q3.

Q3

  • Charles e Lewis sono quindi usciti per il primo tentativo con le Soft usate nel giro abortito in precedenza.
  • Nel tentativo finale con gomme Soft nuove, entrambi i piloti non sono riusciti a migliorare e hanno mancato la seconda fila per un decimo: Charles ha chiuso sesto e Lewis settimo.
















