Domani la Notte bianca in Montagnola a Bologna

AppuntamentiBologna
Tempo di lettura 2 min.

Giochi di squadra, cinema, letture, tanta musica e una nuova manifestazione sulla terrazza del Pincio

Dopo il successo delle tre edizioni precedenti, domani, sabato 30 agosto torna la Notte bianca in Montagnola. Un evento aperto, partecipato, ricco di musica, attività e performance, nato da un’idea di Frida nel parco in collaborazione con Arci Bologna, le due realtà che da anni animano il parco con, rispettivamente, la programmazione nel chiosco e la manifestazione Montagnola republic, quest’ultima organizzata in collaborazione con i Circoli Arci Millenium e Arcadia.

Dal tramonto all’alba, il parco della Montagnola ospita un programma di iniziative che cresce ogni anno: musica dal vivo e dj set, tornei di volley, scacchi, ping pong e biliardino a squadre in notturna, letture ad alta voce, proiezioni di film all’aperto. E ancora: il concerto al piano di mezzanotte per la Palestina del pianista siriano Aeham Ahmad, il concerto di fisarmonica classica di Antonio Macaretti all’alba e il saluto al sole.

Tra le novità di quest’anno, la musica elettronica che si fonde con le immagini nell’auditorium di Filla, a cura di Kibo e Link Academy, e l’anteprima di Pincio, la nuova manifestazione di Arci Bologna in collaborazione con Millenium e Arcadia sull’omonima terrazza in partenza dal 3 settembre, che propone per l’occasione il live acustico di RBSN, cantante e produttore romano, che unisce sonorità jazz, soul e R&B, tra tradizione e modernità. Una performance che anima una ‘nuova’ area del Parco e crea un ideale collegamento con Ex-Dynamo – la Velostazione di Bologna, che – da poco riaperta – quest’anno si unisce e contribuisce a rendere ancora più animata la grande festa del parco. Dalle 20 a tarda notte anche qui alternanza di dj set, a partire dal Vinyl set by Gianmarco Silvi from Semm Store e biciofficina aperta.

Dalle 18 alle 22, inoltre nel parco sarà presente Salvaiciclisti Bologna con una cargo bike carica di informazioni e materiali utili per tutte le persone che vogliano avvicinarsi al ciclismo urbano: consigli, strategie, approfondimenti per chiunque voglia sfruttare a pieno la propria bici in città.

Montagnola h24
Da giugno 2024, il Parco della Montagnola è protagonista del progetto Montagnola h24, l’iniziativa che prevede l’apertura continuativa del parco 24 ore su 24. Il parco è stato reso più sicuro grazie al presidio notturno di street tutor e street host, inclusivo grazie al potenziamento di alcuni servizi come i bagni pubblici aperti tutta la notte e all’ampliamento del raggio d’azione del servizio di bikesharing, e più accogliente  attraverso l’aumento dell’offerta musicale e di intrattenimento gratuita.
L’obiettivo è fare della Montagnola un luogo sempre più frequentato da ragazze e ragazzi, un luogo accogliente, sicuro, dove trascorre il tempo tra amici in libertà.
Montagnola H24 si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione urbana e promozione della socialità, con particolare attenzione alla zona universitaria e ai quartieri limitrofi.

Il programma completo della Notte bianca in Montagnola è in allegato e su  bolognadinotte.it, il nuovo sito pensato per promuovere una cultura della notte consapevole, sostenibile e partecipata, che raccoglie in un unico luogo il racconto sulle politiche della notte e le informazioni sui servizi: non solo l’accompagnamento con gli street host, ma anche servizi funzionali a chi vive la notte.

















