venerdì, 29 Agosto 2025
17.1 C
A Sassuolo prorogata fino al 14 settembre la chiusura dei minimarket alle 21

CronacaIn evidenzaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.

Lo scopo è quello di contrastare vandalismi e schiamazzi centro storico

È prorogato, fino al 14 settembre compreso, l’obbligo di chiusura dalle ore 21:00 alle ore 06:00 degli esercizi di vicinato aventi superficie fino a 250 mq, del settore alimentare e misto siti nella zona del centro storico. Lo stabilisce l’ordinanza n°175 del 29/08/2025 a firma del Sindaco di Sassuolo.

La decisione era stata presa per prevenire fenomeni di degrado urbano, episodi di vandalismo e disturbo della quiete pubblica legati alla presenza di persone in stato di ebbrezza, e riguarda gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, con superficie fino a 250 mq, situati nella zona del centro storico, compresa via Aravecchia, particolarmente colpita da questi fenomeni.

L’Ordinanza proroga fino a domenica 14 settembre il divieto sancito dall’ordinanza n°160 del 30 luglio 2025 che poneva come scadenza la data di domenica 31 agosto.

















Redazione 1

