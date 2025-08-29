A Sassuolo prorogata fino al 14 settembre la chiusura dei minimarket alle 21

È prorogato, fino al 14 settembre compreso, l’obbligo di chiusura dalle ore 21:00 alle ore 06:00 degli esercizi di vicinato aventi superficie fino a 250 mq, del settore alimentare e misto siti nella zona del centro storico. Lo stabilisce l’ordinanza n°175 del 29/08/2025 a firma del Sindaco di Sassuolo.

La decisione era stata presa per prevenire fenomeni di degrado urbano, episodi di vandalismo e disturbo della quiete pubblica legati alla presenza di persone in stato di ebbrezza, e riguarda gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, con superficie fino a 250 mq, situati nella zona del centro storico, compresa via Aravecchia, particolarmente colpita da questi fenomeni.

L’Ordinanza proroga fino a domenica 14 settembre il divieto sancito dall’ordinanza n°160 del 30 luglio 2025 che poneva come scadenza la data di domenica 31 agosto.