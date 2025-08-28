Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 29 agosto 2025

Nuvolosità variabile con residui rovesci anche temporaleschi nelle prime ore del giorno sui settori romagnoli. Precipitazioni sparse interesseranno inoltre i settori emiliani occidentali e crinali appenninici nel corso della mattina, con tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio. Aumento della copertura nuvolosa dalla sera, con precipitazioni più probabili sulla dorsale appenninica dei settori centro-occidentali.

Temperature minime stazionarie su valori compresi tra 21 e 24 gradi. Massime in lieve diminuzione con valori tra 27 e 30 gradi. Venti in prevalenza sud occidentali di debole intensità, con rinforzi di moderata intensità sui rilievi e settori orientali. Mare da poco mosso a mosso al largo.

(Arpae)