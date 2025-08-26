Un nuovo impianto di videosorveglianza nel Cimitero nuovo urbano di Sassuolo

Tre telecamere saranno istallate nelle prossime settimane negli spazi comuni e saranno collegate alla centrale operativa della Polizia Locale, così da permettere un monitoraggio costante e prevenire episodi di furto o danneggiamenti delle tombe.

“Il cimitero – dichiara il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – è uno dei luoghi più cari per tutti noi, in cui la nostra comunità custodisce la memoria dei propri cari. Non possiamo permettere che venga violato da gesti inqualificabili, che feriscono non solo le famiglie colpite, ma l’intera città. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo incontrato le famiglie vittime di furti e, anche in base alle loro indicazioni, abbiamo svolto sopralluoghi tecnici per individuare le aree più idonee ad ospitare un sistema di sorveglianza che abbia una doppia finalità: controllo e deterrenza”.

La Polizia Locale di Sassuolo ha già effettuato l’acquisto delle apparecchiature e, non appena sarà adeguato l’impianto elettrico verranno istallate. Un’operazione che si concluderà entro il mese di Settembre.

“L’acquisto delle nuove telecamere – prosegue il Sindaco – è solamente un ulteriore tassello di un programma d’interventi partito mesi fa con il rifacimento di una parte dell’impianto elettrico e che entro settembre proseguirà con manutenzioni alle guaine delle coperture e alla sistemazione dell’ossario per un importo superiore ai 20.000€; entro fine anno, poi, verrà collocata una nuova vetrata. Le segnalazioni da parte dei cittadini – conclude il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – sono indispensabili perché è solamente lavorando insieme che si può riuscire a contrastare e fermare un fenomeno disgustoso come quello accaduto negli ultimi mesi: le nuove telecamere saranno sicuramente d’aiuto ma noi continuiamo a contare sulla collaborazione di tutti”.