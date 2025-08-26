Dal 29 al 31 agosto tornerà Libr’Aria, Festival e radici con il vestito nuovo

Anche quest’anno il mese di agosto si chiuderà in mezzo agli splendidi frassini del parco “Margherita Hack”, ad Albinea. Da venerdì 29 a domenica 31 agosto infatti l’ombra del parco e le fresche sale della biblioteca “Pablo Neruda” ospiteranno la diciassettesima edizione di Libr’Aria. Libri e lettori all’aria aperta, attesissimo appuntamento con i libri, con chi li scrive e li disegna e, soprattutto, con chi li legge.

Dietro la regia di Equilibri (cooperativa sociale che cura le scelte e l’organizzazione del festival), insieme alla Biblioteca Comunale di Albinea, Libr’Aria attenderà lettori e lettrici grandi e piccoli, per renderli parte di incontri, presentazioni di libri, letture e narrazioni, laboratori di illustrazione e di scrittura, discussioni, mostre e giochi. Protagonisti saranno soprattutto i giovanissimi: bambini e bambine, ragazze e ragazzi, ma il festival non mancherà di coinvolgere le famiglie, gli educatori e tutti gli adulti curiosi, che amano leggere, discutere, ascoltare e vivere la bellezza. A tutte e tutti loro, Libr’Aria regalerà un festival ricco di libri bellissimi, di autori e autrici e di eventi capaci di coinvolgere, appassionare, emozionare.

L’ingresso alle iniziative sarà libero e gratuito. Ci sono però alcuni laboratori per i quali sarà obbligatoria la prenotazione, a partire dal 19 agosto, scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it o telefonando al numero 0522.590232.

IL PROGRAMMA

Emozione è la parola giusta per definire la presenza, a Libr’aria, di Marie-Aude Murail, grandissima scrittrice francese, vincitrice nel 2022 dell’Hans Christian Andersen Award, il più significativo riconoscimento dedicato alla letteratura giovanile nel mondo intero.

Autrice di oltre un centinaio di libri, Murail sarà ad Albinea a partire dal pomeriggio di venerdì 29, per presentare Il club delle spie, una serie mistery per bambine e bambini; poi alla sera, intervistata dalla Redazione Fuorilegge per i suoi libri amatissimi da ragazze e ragazzi. Il giorno dopo, sabato 30, ci sarà un appuntamento speciale in cui Marie-Aude racconterà agli educatori, agli appassionati, alle ragazze e ai ragazzi, la sua passione per la letteratura e la scrittura, e quell’amore per Charles Dickens che hanno fatto di lei una delle più grandi autrici del nostro tempo.

Ad accompagnare Marie-Aude anche la figlia, Constance Robert-Murail, come lei scrittrice, che condurrà un laboratorio di scrittura rivolto ad adolescenti in dialogo col proprio corpo.

Da un premio all’altro… Chiara Carminati, scrittrice e amica di Libr’Aria fin dalla sua prima edizione, di premi ne ha vinti tanti: l’ultimo è il Premio Campiello Junior 2025, vinto recentemente con Nella tua pelle, libro che Chiara presenterà nel Notturno Fuorilegge di sabato 30, di cui sarà ospite insieme a Fabrizio Altieri. Ancora Chiara, protagonista dei pomeriggi del sabato, con il laboratorio letterario 54 secondi di ritardo, e della domenica, con la presentazione di Diario in corsa, storia avventurosissima su uno scuolabus. Sempre domenica, ma al mattino, di nuovo Chiara in una conversazione dal titolo Dove nascono le idee?, rivolta a chiunque – adulti, ragazze e ragazzi – si interroghi sulla creatività e sui meccanismi con cui, tra immagini e parole, si costruiscono le idee. A dialogare con lei, Sergio Olivotti, autore di Creativologia, che metterà in gioco la sua competenza di grafico e illustratore.

Dall’incontro sulla creatività ai laboratori creativi il passo è breve: riecco infatti Sergio Olivotti, alle prese con i bambini e le bambine per costruire assieme tanti Stranimali e dare vita a creature fantastiche e animali mai visti che riempiranno il parco nella mattina e nel pomeriggio della domenica di Libr’aria. Ancora laboratori e ancora tanta creatività negli appuntamenti con le illustratrici: Elena Galloni colorerà il pomeriggio di venerdì 29 con i suoi laboratori per piccolissimi dal titolo: Che spavento… sotto il cappello!. I libri di Elena sono editi da Minibombo, casa editrice di Reggio, presenza abituale e apprezzatissima a Libr’Aria. Ancora venerdì, ma per piccoli un po’ meno piccoli, ecco Marianna Balducci, illustratrice e autrice riminese, che porterà tra i frassini di Libr’Aria il laboratorio Cento bambini e… qualcuno in più, ispirato al quasi omonimo libro-album di figurine di ispirazione rodariana, pubblicato da Sabir. Marianna ritorna al sabato mattina, per concludere il suo viaggio ad Albinea con il coloratissimo laboratorio I paladini di pastelli.

Altro punto fermo della programmazione di Libr’Aria saranno i momenti di spettacolo, dedicati ai bambini e alle bambine, ma capaci di coinvolgere mamme, papà, nonni e chiunque ami le storie. Si inizierà la sera del venerdì, con la magia del teatro d’ombre de Le Strologhe e con l’affascinante narrazione di Aika e l’Orso della Luna Bianca. Dalla storia di un orso al Teatro dell’Orsa, che sul palcoscenico del sabato sera presenterà Una storia oltre i confini del mondo, uno spettacolo intrepretato da Bernardino Bonzani e ispirato all’epopea dell’eroe Gilgamesh. Si passerà poi a domenica 31 agosto, quando sul finire del pomeriggio saranno le storie di Sublime fiabesco, lette, narrate e raccontate da Marco Bertarini.

La lettura non conosce confini di età: così tra gli ospiti di Libr’aria 2025 ecco Enrico Galiano. Scrivo, insegno, faccio video, dice di sé. Insegna a scuola, scrive per tutti e fa video seguitissimi e likatissimi su social. Alle 18 di sabato 30, Galiano sarà protagonista di Meglio veri che perfetti un incontro-racconto ispirato al libro Quel posto che chiami casa, per parlare di ragazze e ragazzi e delle loro voci nel nostro tempo.

Altro incontro da “grandi” in apertura del festival – venerdì 29 – con la presentazione della guida nazionale Nati per leggere, un appuntamento rivolto a educatori, genitori e bibliotecari.

IL LEGAME CON IL TERRITORIO

Come ogni anno Libr’Aria avrà un sottofondo di eventi che testimonieranno la ricchezza del tessuto sociale e la capacità della biblioteca e di Equilibri di costruire relazioni che diventano eventi, appuntamenti, mostre. Ecco allora la Redazione Fuorilegge con i Notturni e con la notte in biblioteca. Ecco la scienza de L’altra Biblioteca, con la mostra realizzata dal Museo della Bilancia e il laboratorio di Luca Malagoli. E poi l’esposizione dei materiali prodotti nei progetti educativi della Scuola Comunale dell’infanzia “Il Frassino”. Ecco il laboratorio-gioco Tutti Esopi, proposto da ragazzi e ragazze del Centro Diurno Betania. E poi le narrazioni e le letture di Mappamondo, curate dal Comitato Genitori di Albinea; le storie a richiesta di Narrazioni sotto la tenda, eseguite” da volontari e volontarie della biblioteca; la Colazione con le storie (domenica mattina) e il laboratorio Voglio la mia testa! (sabato pomeriggio), proposte da Equilibri.

Per ultimo (o quasi) abbiamo tenuto un appuntamento speciale, dedicato proprio ad Albinea, alla sua storia, alla Resistenza di cui la città è stata protagonista negli anni della Seconda Guerra Mondiale e dell’occupazione nazifascista. La storia dell’Operazione Tombola fa da sfondo al libro Il Falco e la Stella, che Fabrizio Altieri ha scritto per Equilibri dopo essere stato ospite a Libr’Aria, alcuni anni fa, ispirandosi liberamente a quei fatti, trasformando la Storia (con la maiuscola) in una storia appassionante, che sarà presentata sabato mattina, 30 agosto. Un appuntamento dedicato alla città intera, che di questa e altre memorie ha fatto radici per edificare un presente fatto anche dai frassini di Libr’Aria.

LA NUOVA VESTE GRAFICA

A proposito, di Frassini, non possiamo dimenticare l’ultima, fondamentale novità di questa edizione: il vestito nuovo del festival, la nuova immagine, la nuova grafica, il nuovo albero che Massimo Pastore ha disegnato. È un albero carico di libri, di foglie-pagine, circondato da lettrici e lettori che leggono, scrivono, giocano, fanno festa. È un albero carico dei frutti di Libr’aria, che si unisce dunque ai frassini del parco per continuare a raccontare nuove storie.

SOSTENITORI E SPONSOR

Il festival è promosso nell’ambito di Albinea Città che legge 2024-2026 ed è realizzato con il contributo del CEPELL (Centro per il Libro e la lettura del Ministero della Cultura), con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e AIB Associazione Italiana Biblioteche Emilia-Romagna, oltre a diversi sostenitori e sponsor.