Skandiano, il vintage invade il Parco della Resistenza

Scandiano
Tempo di lettura Less than 1 min.
Vinili, foodtruck, artigianato vintage e bolidi d’epoca hanno fatto da cornice domenica alla prima edizione di “Skandiano”, la giornata dedicata agli amanti dello stile rockabilly e ska di tutta Reggio. Centinaia di persone hanno animato il Parco della Resistenza, passata la pioggia pomeridiana, fino a tarda serata quando le note in levare del gruppo Poison Ivy and the Steady hanno fatto saltare il pubblico di casa. L’occasione, per gli amanti del genere “2 tone Ska” nato in Inghilterra negli anni ’70, era di poter conoscere dal vivo una leggenda vivente di quegli anni: Roddy Radiation, chitarrista degli “Specials”, band culto del genere ska.

Come cornice al palco, che ha ospitato una carrellata di dj a fine concerto, c’erano i banchi del mercatino vintage, presi d’assalto durante il pomeriggio dagli amanti della musica e dell’artigianato. Tanti ragazzi, ma anche molte famiglie hanno colto l’occasione per passare una domenica all’aria aperta nel parco simbolo di Scandiano.

“La città di Scandiano è sempre ricettiva verso questi fenomeni culturali e ne abbiamo avuto dimostrazione anche domenica – commenta l’assessore alla animazione del territorio Silvia Venturi – Ogni occasione di divertimento sano che ci permetta di animare il cuore della nostra città, è da cogliere al volo”.

















