Arrestato a Maranello un giovane presunto responsabile di rapina aggravata, tentata rapina continuata e lesioni

Venerdì 22 agosto, su delega della Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena, nei confronti di un 25enne tunisino gravemente indiziato dei delitti di rapina aggravata e tentata rapina continuata, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere, consumate in un arco temporale di 24 ore. Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito di un’attività d’indagine, avviata a seguito della consumazione di una rapina nella serata del 12 agosto scorso e di due ulteriori azioni predatorie compiute il giorno seguente.

Nel primo evento, l’indagato avrebbe avvicinato un giovane che passeggiava per strada, facendosi consegnare sotto la minaccia di un coltello un pacchetto di sigarette. Il giorno successivo avrebbe bloccato un 67enne e, mediante l’utilizzo di spray urticante, avrebbe sottratto la catenina in oro che l’uomo indossava, tentando di impossessarsi del portafogli e desistendo solo per la resistenza opposta dalla vittima e per l’intervento di alcuni passanti che avevano assistito al tentativo di rapina. Nella stessa giornata il 25enne, giunto a bordo di una bicicletta all’interno di un parco di Maranello, aveva minacciato un 56enne mostrandogli un coltello nell’intento di ottenere una sigaretta: anche in questa circostanza aveva desistito solo grazie all’intervento di un conoscente della vittima.

Le immediate indagini avviate dai Carabinieri, attraverso l’acquisizione di immagini dai sistemi di videosorveglianza e l’escussione dei testimoni, hanno permesso di identificare il presunto responsabile. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Modena.

Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza irrevocabile di condanna.