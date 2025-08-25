Aperte le candidature per la nuova Commissione qualità architettonica e paesaggio

Il Comune di Modena ha avviato, con un avviso pubblico per la richiesta di candidature, la procedura per la nomina dei cinque componenti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio che rimarranno in carica per cinque anni, fino al 2030. Si tratta di un organo consultivo, composto da tecnici selezionati sulla base del curriculum professionale, cui spetta l’emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, sugli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e sul loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

Le domande di candidatura, redatte secondo il modulo predisposto dall’Amministrazione scaricabile dalla sezione dedicata del sito istituzionale (www.comune.modena.it/bandi-avvisi/CQAP) e corredate di curriculum e altra documentazione, devono essere presentate entro le ore 12 di mercoledì 24 settembre con posta elettronica certificata all’indirizzo del settore Pianificazione del Comune (pianificazione@cert.comune.modena.it).

“La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio – commenta l’assessore all’Edilizia Giulio Guerzoni – è un organismo che ha una propria storia e tradizione e per il Comune di Modena è di particolare rilevanza. Il bando tiene conto dei criteri di rappresentanza di genere, di presenza di giovani e di professionalità e qualità dei candidati. Ringraziamo i componenti della Commissione uscente per la disponibilità e la competenza dimostrata”.

La Commissione sarà nominata dalla Giunta comunale sulla base di una graduatoria definita da una commissione interna che valuterà le candidature secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico: conoscenza del territorio, documentata competenza ed esperienze professionali maturate. Tra i candidati saranno selezionati due professionisti di età non superiore a 35 anni, al fine di favorire la partecipazione di giovani esperti in materia. Sarà inoltre garantita la rappresentanza di genere, sia maschile che femminile, che non potrà essere inferiore ai due quinti.

Possono presentare domanda tutti gli interessati, esterni all’Amministrazione comunale, in possesso dei seguenti requisiti: diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore relativi a materie attinenti all’uso, alla pianificazione e alla gestione del territorio e del paesaggio, alla progettazione edilizia ed urbanistica, alla tutela dei beni architettonici e culturali, alla storia dell’architettura e al restauro, alle scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali; qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente o attraverso altra esperienza professionale analoga, anche in qualità di docente universitario. Particolare interesse rivestono le esperienze di conoscenza approfondita del territorio modenese.

La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è un organismo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all’Amministrazione comunale, con elevata competenza, specializzazione ed esperienza in materia urbanistica e di pianificazione del territorio, dei beni culturali storico-testimoniali, dei beni paesaggistici, della tutela di ambiente, agricoltura e paesaggio, e della storia dell’architettura e restauro. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza dal valore di 50 euro lordi.

I componenti uscenti della Commissione precedente sono Francesco Gentilini, Facchini Jessica, Abati Elisa, Giovanni Alberto e Francesco Bursi.