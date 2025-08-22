A settembre due nuove farmacie nelle frazioni di Masone e Cavazzoli

A Masone e Cavazzoli, frazioni di Reggio Emilia, stanno per arrivare due servizi di prossimità importanti per la collettività: si tratta di nuove sedi farmaceutiche, già previste nella pianta organica delle farmacie del Comune. Le due nuove farmacie, che si aggiungono alle farmacie pubbliche e private presenti sull’intero territorio comunale, apriranno il 9 settembre.

La Regione Emilia Romagna, a seguito del Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche, ha assegnato con provvedimento di marzo scorso, le farmacie ubicate a Masone e Cavazzoli che risultavano ancora vacanti in base alla pianta organica farmacie 2024-2026 del Comune di Reggio Emilia.

Per quanto riguarda Cavazzoli, l’assegnatario ha individuato per la sede farmaceutica gli spazi di un ex caseificio situati in via Rinaldi 85, per i quali, trattandosi di un fabbricato censito quale Ambito agricolo periurbano, è stato richiesto e concesso dalla Giunta comunale l’uso temporaneo per interesse pubblico, secondo quanto previsto dal Regolamento edilizio.

Nella frazione di Masone, invece, i locali individuati dall’assegnatario per la nuova farmacia si trovano in via Bigliardi 61.

Con le due ultime assegnazioni, tutte le 52 farmacie previste dalla pianta organica del Comune di Reggio Emilia risulteranno attivate; a queste si aggiunge la farmacia presso la stazione Mediopadana, aggiuntiva appunto rispetto a quelle previste in pianta organica.