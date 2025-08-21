Lavori nel centro di Castel Maggiore, modifiche a viabilità e trasporto pubblico

E-Distribuzione, nell’ambito del PNRR, sta realizzando interventi per la posa di cavidotti a Bologna e dintorni, con l’obiettivo di modernizzare e digitalizzare la rete elettrica. Questi lavori, iniziati nel 2024, potranno contribuire a evitare i fenomeni di interruzione della corrente per guasti alla rete che anche ultimamente hanno interessato il nostro territorio.

Dopo aver percorso via Saliceto e via Matteotti, i lavori dal 25 agosto interesseranno il tratto di via Gramsci compreso tra la rotatoria con via Matteotti e via Melega, per l’ultimo stralcio di questo complesso intervento finalizzato a collegare le centrali elettriche di via Saliceto e via Melega con la realizzazione in profondità di una condotta per i cavi, con l’utilizzo di un macchinario idoneo a scavare sotto la superficie.

Informiamo che i lavori comporteranno l’occupazione di metà del parcheggio della Galleria del Centro antistante lo store Sisley e si rende necessario adottare da lunedì 25 agosto fino a cessate esigenze:

Senso unico in via Gramsci in direzione Bologna tra la rotatoria con via Matteotti e l’incrocio con via Roma – via Melega . Il traffico proveniente da Bologna sarà deviato in via Roma – via Rimembranze – Via Amendola direzione Funo e via Matteotti direzione Castello.

Divieto di sosta in via Gramsci su ambo i lati nel tratto da via Matteotti a via Melega .

Il senso unico in via Matteotti tra via Gramsci e la rotatoria con via Rimembranze – via Amendola in direzione Castello e Granarolo (via Rimembranze, via Amendola e il sottopassaggio restano perfettamente percorribili).

TPer : dalle ore 10.00 di lunedì 25 agosto linee 97/98 deviate in entrambe le direzioni su viale della Repubblica – via Costituzione , dalla rotatoria antistante il Centro Commerciale Le Piazze fino alla rotatoria di via Vancini. La fermata Frabaccia viene spostata all’inizio di viale della Repubblica (presso Le Piazze), le altre fermate di via Gramsci – Castel Maggiore, Bondanello e Tranchina – sono spostate in posizione corrispondente sulla strada parallela viale Repubblica – via Costituzione.

Il cantiere occuperà il tratto indicato di via Gramsci fino all'11 settembre, in tempo utile per consentire l'allestimento e lo svolgimento della Notte Bianca, in calendario il 13 settembre.

Consapevole delle ricadute che i lavori potranno avere sulle attività commerciali del centro, benché siano imposti dalle tempistiche PNRR e non derivino da una scelta del Comune, l’Amministrazione comunale sta facendo ogni sforzo per contenere gli effetti di questo intervento interloquendo quotidianamente con i referenti del cantiere e di E-Distribuzione, come peraltro già fatto per i lavori che hanno interessato via Matteotti e a Castello, sia sulle modalità di esecuzione che sulle scelte di viabilità. Di ciò le attività e la popolazione verranno tenute costantemente informate.