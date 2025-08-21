Infortunio sul lavoro a Molinella, morto un operaio di 28 anni

Un operaio di 28 anni è morto in un infortunio sul lavoro avvenuto poco prima delle 2:00 della scora notte a Marmorta di Molinella. Il giovane, impegnato nel turno notturno presso un’azienda di via Zanolini, secondo una prima ricostruzione stava manovrando un muletto per spostare sacchi di pellet, quando il mezzo lo ha travolto e schiacciato. Nonostante i soccorsi inviati dal 118 con ambulanza ed automedica, per il giovane operaio di origine pakistana non c’è stato nulla da fare. Carabinieri e funzionari della Medicina del lavoro dovranno accertare l’esatta dinamica dell’infortunio.