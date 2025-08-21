giovedì, 21 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaInfortunio sul lavoro a Molinella, morto un operaio di 28 anni





Infortunio sul lavoro a Molinella, morto un operaio di 28 anni

BolognaCronacaIn evidenza BolognaMolinella
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine di repertorio

Un operaio di 28 anni è morto in un infortunio sul lavoro avvenuto poco prima delle 2:00 della scora notte a Marmorta di Molinella. Il giovane, impegnato nel turno notturno presso un’azienda di via Zanolini, secondo una prima ricostruzione stava manovrando un muletto per spostare sacchi di pellet, quando il mezzo lo ha travolto e schiacciato. Nonostante i soccorsi inviati dal 118 con ambulanza ed automedica, per il giovane operaio di origine pakistana non c’è stato nulla da fare. Carabinieri e funzionari della Medicina del lavoro dovranno accertare l’esatta dinamica dell’infortunio.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.