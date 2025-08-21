giovedì, 21 Agosto 2025
Incidente mortale nel Bolognese, l’assessore Paglia esprime il cordoglio della Regione

BolognaCronacaMolinella
Tempo di lettura Less than 1 min.

“Siamo vicini alla famiglia. Questo dramma ci richiama a non dimenticare la centralità di sicurezza e prevenzione”

“La morte di un giovane operaio alla Greenergy di Molinella ci riempie di rabbia e dolore. E costringe a chiederci ancora una volta se stiamo facendo tutto il possibile per impedire che si muoia sul lavoro”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, nel commentare l’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita l’operaio di 28 anni Hussain Mazammal, la scorsa notte a Marmorta di Molinella, nel Bolognese, in un’azienda che si occupa di produzione e stoccaggio di pellet.

“Mentre esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia- prosegue l’assessore -, abbiamo il dovere di pretendere più impegno da noi stessi ma anche dal Governo nazionale, che non riesce mai a dare seguito alle promesse fatte in materia di sicurezza, nonostante gli oltre mille  morti all’anno”.

“Servono più prevenzione e formazione- conclude Paglia-, ma anche più controlli e un’organizzazione del lavoro e della produzione che abbiano nella tutela di chi lavora il primo, inderogabile obiettivo. Oggi siamo ancora lontani da tutto questo e purtroppo sono eventi come quello di stanotte a ricordacelo”.

















Redazione 1

