Il sindaco di Sassuolo ricorda Erasmo Bortolotti

CronacaSassuolo
“Una figura poliedrica, appassionata e attiva in tanti campi della società sassolese. Con lui, già imprenditore, tanti di noi hanno imparato a guidare, muovendo quello che un tempo veniva considerato il primo passo verso l’autonomia e la libertà, con lui e la sua passione per la radio la nostra Sassuolo ha avuto una voce autorevole nel panorama dell’emittenza locale”. Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, con queste parole ricorda Erasmo Bortolotti, titolare di un’autoscuola in città e Presidente di Radio Sassuolo fino alla sua chiusura, scomparso all’età di 89 anni.

“Alla moglie Maria – prosegue il Sindaco – ai figli, ai nipoti ed ai tanti amici che lascia, vanno le più sentite condoglianze a nome mio, della Giunta e dell’intera città di Sassuolo”.

















