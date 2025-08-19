Quattro Castella: colto da raptus di gelosia colpisce la compagna con una bottigliata in testa

Avrebbe dovuto essere una piacevole serata tra amici, ma invece una donna ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale, perché colpita alla testa con una bottigliata dall’ex fidanzato mentre si faceva accompagnare all’auto da un amico.

I fatti risalgono alla fine dello scorso mese di maggio, quando la donna terminato di lavorare ha raggiunto alcuni suoi amici in un bar del paese per trascorrere insieme una serata. Tra gli altri era presente anche il suo ex fidanzato. La serata al bar era trascorsa tranquillamente senza particolari tensioni. La situazione è mutata quando la donna, una 49enne reggiana, alla chiusura del bar ha deciso di salire a bordo dell’auto di un amico per andare a una sagra, unitamente ai restanti amici tra cui il fidanzato. Il fatto che fosse salita sull’auto dell’amico sarebbe stato il motivo per cui l’ex fidanzato nel proseguo della serata si mostrava fortemente contrariato ne confronti della donna.

La situazione sarebbe precipitata quando, al momento di rincasare, la donna chiedeva ad altro amico di accompagnarla al bar per prendere la sua macchina. Sarebbe stato questo il frangente in cui l’ex fidanzato avrebbe raggiunto alle spalle la donna e dopo averle versato il contenuto di una bottiglia di vino addosso, la colpiva con la bottigliata alla testa. A seguito dell’accaduto la donna ricorreva alle cure mediche presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, da dove veniva dimessa con una prognosi di 10 giorni. Quindi la denuncia ai carabinieri della stazione di Quattro Castella che avviavano le relative indagini, procedendo all’escussione dei testimoni presenti al fatto.

A seguito delle attività investigative i militari acquisivano a carico dell’uomo, un 48enne residente nel reggiano, elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di lesioni personali aggravate per la cui ipotesi di reato lo stesso veniva denunciato alla Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.