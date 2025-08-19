martedì, 19 Agosto 2025
Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 20 agosto 2025

Meteo
Nuvolosità irregolare al mattino, in intensificazione a partire da ovest, con possibili rovesci e temporali sparsi sul settore occidentale. Nel pomeriggio i temporali, localmente anche di forte intensità, interesseranno l’intera regione. In serata nuovo impulso temporalesco, con fenomeni che interesseranno prevalentemente l’intero settore occidentale.

Temperature minime in lieve aumento con valori attorno a 21/23 gradi. Massime in diminuzione sul settore occidentale, con valori attorno a 29/31 gradi; quasi stazionarie sul settore centrale, in aumento sul settore orientale con valori tra 30 e 34 gradi. Venti in prevalenza sud-occidentali sui rilievi, generalmente deboli. Moderati dai quadranti orientali lungo la fascia costiera durante il giorno. Intensificazione della ventilazione in prossimità dei fenomeni temporaleschi, con rinforzi e raffiche anche di forte intensità. Mare poco mosso, con tendenza ad aumento del moto ondoso dal tardo pomeriggio, fino a diventare mosso.

(Arpae)

















Redazione 1

