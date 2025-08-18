Uomo morto travolto da un tir sulla A1 nel reggiano. Il mezzo pesante non si sarebbe fermato

Un uomo è morto in A1, travolto da un mezzo pesante il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. E’ successo poco dopo le 17:00 all’altezza del chilometro 134 tra i caselli di Campegine e Reggio Emilia. Ancora non si conosce la dinamica esatte dell’incidente. Nonostante l’intervento dei soccorsi, sul posto con ambulanze e elisoccorso da Parma, per la vittima non c’è stato niente da fare. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia autostradale di Modena nord e Reggio Emilia. Il traffico, sulla carreggiata sud ha subito, ovviamente, notevoli rallentamenti.