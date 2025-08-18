lunedì, 18 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaUomo morto travolto da un tir sulla A1 nel reggiano. Il mezzo...





Uomo morto travolto da un tir sulla A1 nel reggiano. Il mezzo pesante non si sarebbe fermato

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Un uomo è morto in A1, travolto da un mezzo pesante il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. E’ successo poco dopo le 17:00 all’altezza del chilometro 134 tra i caselli di Campegine e Reggio Emilia. Ancora non si conosce la dinamica esatte dell’incidente. Nonostante l’intervento dei soccorsi, sul posto con ambulanze e elisoccorso da Parma, per la vittima non c’è stato niente da fare. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia autostradale di Modena nord e Reggio Emilia. Il traffico, sulla carreggiata sud ha subito, ovviamente, notevoli rallentamenti.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.