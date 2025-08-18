Recuperato a Reggio Emilia un cambiamonete rubato in provincia di Fermo

Nella notte tra il 13 e il 14 agosto 2025, si è verificato un furto ai danni di un bar nella provincia di Fermo, dove sarebbe stata sottratta una macchina cambiamonete. Intorno alle ore 23:00 la segnalazione è giunta ai Carabinieri di Reggio Emilia tramite il sistema di localizzazione GPS installato sul dispositivo rubato, che indicava dove si trovava la macchina cambiamonete. I militari della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia, coadiuvati dalle Volanti della Questura reggiana, rinvenivano nell’area individuata dal GPS la macchina cambiamonete forzata e vuota, con alcune monete sparse a terra.

Nelle vicinanze era parcheggiata una Seat Ibiza Cupra bianca, con il bagagliaio aperto e i sedili posteriori reclinati. All’interno dell’autovettura i militari hanno trovato tre portafogli con documenti intestati a persone di 36, 30 e 30 anni, presumibilmente fuggite all’arrivo dei Carabinieri e delle volanti della Polizia, a carico delle quali gli operanti acquisivano elementi di presunta responsabilità in ordine al furto.

È successo la notte del 14 agosto scorso, intorno alle 2 di notte, quando i militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia durante un servizio perlustrativo, venivano inviati dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Reggio Emilia in un campo nomadi della città, in quanto era stata segnalata la presenza di una macchina cambiamonete con localizzatore GPS, rubata nelle precedenti ore in un bar del Fermano, il cui rilevatore aveva evidenziato che si era mossa nell’autostrada da Fermo in direzione Nord ad altissima velocità sino a giungere a Reggio Emilia. Giunti sul posto, i militari, coadiuvati da personale delle Volanti della Questura di Reggio Emilia, rinvenivano il cambiamonete forzato e vuoto, con 62 € in monete per terra. A circa 3 metri di distanza dalla macchina cambiamonete vi era l’autovettura segnalata da personale della Questura di Fermo, al cui interno vi erano tre portafogli, con altrettanti documenti intestati a tre uomini, tutti gravati da precedenti di polizia e condanne per reati contro il patrimonio, fuggiti all’arrivo delle forze dell’ordine, lasciando i loro documenti nell’autovettura, e gli indumenti compatibili con travisamenti durante l’azione delittuosa.

Le successive risultanze investigative consentivano di acquisire a carico del tre uomini elementi circa la loro presunta responsabilità quindi, con l’accusa di furto aggravato i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano due 30enni e un 36enne residenti a Reggio Emilia. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.