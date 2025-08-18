lunedì, 18 Agosto 2025
Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 19 agosto 2025

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel primo pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi, associata a rovesci o temporali sparsi, generalmente di breve durata ed in esaurimento entro sera. Nel corso del pomeriggio nuvolosità medio-alta tenderà ad estendersi anche alle zone di pianura.

Temperature minime in calo, con valori attorno a 19/20 gradi, di qualche grado più alte nei grandi centri urbani e lungo la costa. Massime in lieve rialzo, con valori attorno a 33/34 gradi sul settore centro-occidentale e tra 29 e 32 gradi su quello costiero. Venti in prevalenza orientali, deboli o moderati sul settore costiero e deboli altrove. Nel pomeriggio possibile temporanea intensificazione, con raffiche legate ai fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso.

(Arpae)

















Redazione 1

