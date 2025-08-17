lunedì, 18 Agosto 2025
Jasmine Paolini in finale a Cincinnati, Kudermetova ko

CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini raggiunge Iga Swiatek nella finale del “Cincinnati Open”, Wta 1000 in corso sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. La toscana, numero 9 del mondo e settima testa di serie del torneo, dopo aver battuto Coco Gauff (2) ai quarti, si è imposta in semifinale sulla russa Veronika Kudermetova (36 Wta) con il punteggio di 6-3, 6-7 (2), 6-3. Come detto in finale affronterà la polacca Iga Swiatek, numero 3 del mondo e del tabellone, che ha battuto 7-5, 6-3 la kazaka Elena Rybakina.
Per Jasmine Paolini quella di questa sera è una vittoria che, oltre ad avere una grande importanza con la possibilità di giocarsi il titolo in un 1000, è anche una bella consolazione dopo la sconfitta in semifinale nel doppio, in coppia con Sara Errani. Le azzurre si sono arrese 6-3, 6-2 alla cinese Hanyu Guo (n.28 in doppio) e ad Aleksandra Panova (n.26), russa in campo come atleta neutrale.
