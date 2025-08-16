Violenza domestica, a Reggio Emilia 57enne denunciato per lesioni aggravate e sottoposto a misura cautelare

Una convivenza iniziata come un aiuto temporaneo si è trasformata in un incubo per una 59enne reggiana, vittima di ripetute violenze da parte del compagno. Dopo l’ennesima aggressione avvenuta il 25 luglio scorso, che ha cagionato alla vittima lesioni giudicate guaribili in 20 giorni, la donna si è rivolta ai Carabinieri denunciando tutto. Al termine delle indagini, i militari della stazione di Corso Cairoli hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 57enne residente a Scandiano per il reato di lesioni personali aggravate.

Secondo quanto emerso dalle indagini, dal 2023 una 59enne residente a Reggio Emilia aveva intrapreso una relazione sentimentale con un 57enne originario di Scandiano, offrendogli ospitalità nella propria abitazione fino al reperimento di una nuova sistemazione. La convivenza, tuttavia, si è protratta fino alla fine dello scorso luglio, quando l’uomo – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – avrebbe aggredito brutalmente la compagna, causandole la frattura delle ossa nasali, con una prognosi di guarigione di 20 giorni. L’episodio, denunciato ai Carabinieri della Stazione di Corso Cairoli, si inserisce in un contesto di violenze fisiche e verbali che, stando alle indagini, si sarebbero intensificate negli ultimi mesi.

Gli accertamenti svolti dai militari hanno portato a riscontri in ordine alla presunta responsabilità dell’uomo, che hanno determinato la denuncia del 57enne per lesioni personali aggravate. La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, evidenziando gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di reiterazione del reato — aggravato da precedenti penali e dalla personalità violenta dell’indagato — ha richiesto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’uso del braccialetto elettronico, e il divieto di comunicazione con la stessa che il GIP ha emesso. I Carabinieri di Scandiano, dove l’indagato vive, ricevuta l’ordinanza applicativa della misura, vi hanno dato esecuzione sottoponendo al provvedimento cautelare l’uomo. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.