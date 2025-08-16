Trovato alla guida con una falsa patente polacca: 27enne denunciato a Reggio Emilia

Nella mattina di ieri, venerdì 15 agosto, operatori della Squadra Volanti, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, procedevano al controllo di un’autovettura che transitava in via IV Novembre.
Alla guida del veicolo veniva identificato un 27enne di origine ucraina il quale, ad esplicita richiesta, forniva una patente di guida, rilasciata da autorità polacche, che attirava sin da subito l’attenzione degli agenti.
A seguito di alcune verifiche maggiormente approfondite, le perplessità degli operatori trovavano riscontro in quanto si appurava trattarsi di un documento verosimilmente falso poiché difforme dagli originali conosciuti.
Sulla base di quanto sopra, il 27enne veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di falsità materiale commessa da un privato in certificati o autorizzazione amministrative mentre il documento veniva posto sotto sequestro.
L’uomo, inoltre, veniva sanzionato amministrativamente per guida senza patente con il contestuale fermo amministrativo del veicolo su cui stava viaggiando.