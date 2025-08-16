In giro con un cutter nel borsello: giovane denunciato a Scandiano

È stato fermato all’interno del parcheggio di un supermercato di via Contarella a Scandiano dai carabinieri della locale tenenza nel corso di un servizio perlustrativo. Durante le procedure di identificazione l’uomo manifestava nervosismo ed insofferenza, tali da insospettire i militari operanti che decidevano di approfondire i controlli. Il controllo permetteva di rinvenire un cutter con manico in plastica della lunghezza totale di 17 cm di cui il 31enne non è stato in grado di giustificare il possesso.

E’ successo il 13 agosto intorno alle 17:00, quando i militari della tenenza di Scandiano notavano un uomo che, alla vista dei militari, manifestava subito uno strano atteggiamento, destando loro sospetto, motivo per cui optavano per avvicinarlo e, dopo aver proceduto all’identificazione, decidevano di approfondire i controlli. L’esito delle attività portava a rinvenire all’interno di un borsello di pelle indossato dal giovane, identificato in un 22enne residente in un comune del comprensorio ceramico, un cutter con manico in plastica di colore giallo della lunghezza totale di 17 cm (di cui 5 cm di lama), del quale non è stato in grado di giustificare il possesso. In relazione a quanto accertato i carabinieri conducevano l’uomo in caserma e al termine delle formalità di rito lo denunciavano alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente i militari procedevano al sequestro del coltello illecitamente posseduto.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.