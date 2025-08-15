Auto fuori strada a Rio Saliceto: tre feriti gravi

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17:30 sulla SP46 – via Ca’ de Frati, a Rio Saliceto. La conducente di una Volkswagen sulla quale viaggiavano complessivamente cinque persone, ha perso il controllo dell’auto che uscita di strada ha finito la sua corsa contro un albero.

I sanitari del 118 hanno inviato sul posto tre elicotteri, oltre ad altrettante ambulanze, all’automedica e ai vigili del fuoco. Tre i feriti più gravi: un uomo di 47 anni trasportato all’Ospedale di Parma, un altro uomo di 45 all’Ospedale di Baggiovara e un ragazzo di 23 anni al Maggiore di Bologna. Gli altri due occupanti, tra cui una donna di 46 anni in condizioni meno serie, sono stati portati al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione Pianura Reggiana.