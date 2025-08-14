giovedì, 14 Agosto 2025
Sassuolo, 34enne albanese arrestato in flagranza per furto in abitazione a San Michele

Nella notte del 14 agosto, i Carabinieri della Stazione di Sassuolo, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 34enne di origine albanese, ritenuto responsabile di furto in abitazione aggravato in concorso.

L’intervento è scattato poco dopo la mezzanotte, quando alla Centrale Operativa è giunta la segnalazione di un furto in atto in un’abitazione nella frazione di San Michele dei Mucchietti. Rapidamente sul posto, i militari hanno raccolto le indicazioni di un cittadino che aveva seguito uno dei due autori durante la fuga. L’uomo, vestito di scuro con guanti neri, è stato individuato e bloccato all’interno del cortile di un’abitazione poco distante, dove aveva tentato di nascondersi dietro un capanno. Nei pressi, sono stati rinvenuti e sequestrati anche tre cacciaviti ed i guanti che erano stati verosimilmente utilizzati. Il sopralluogo ha confermato l’effrazione ed il furto di monili in oro, con l’intero appartamento messo a soqquadro. Un complice del 34enne è riuscito a dileguarsi.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena è stato così trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Sassuolo, fino all’udienza di convalida celebrata oggi a Modena.

















