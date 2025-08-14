Prosegue fino a domenica 17 l’ondata di calore a Bologna e nei comuni limitrofi e in pianura. Allertati i servizi sanitari

Prosegue fino a domenica 17 agosto l’ondata di calore, con temperature che potrebbero raggiungere i 37°C (fonte www.arpae.it) e possibili disagi per i cittadini di Bologna e dei comuni limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena e dei comuni della pianura Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese.

L’Azienda USL di Bologna, in linea con le direttive regionali per mitigare gli effetti delle ondate di calore, ha predisposto un sistema integrato di interventi a tutela della salute della popolazione, con particolare attenzione alle fasce più fragili. Le misure per l’estate 2025, basate su un’attenta analisi dei dati degli anni precedenti, mirano a rafforzare prevenzione, assistenza e comunicazione.

Le misure

Per gli anziani particolarmente fragili, inoltre, l’Azienda Usl di Bologna promuove, insieme alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana, il progetto di sostegno e-Care, che prevede periodiche telefonate ai cittadini ed eventuali interventi di assistenza a domicilio. Il numero verde, gratuito, è 800 562 110 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

Il servizio fornisce informazioni su come prevenire e mitigare gli effetti delle ondate di calore, ma permette anche di attivare servizi di assistenza, trasporto e consegne a domicilio di referti, spesa e farmaci.

Altri numeri utili

Numero verde del Servizio Sanitario Regionale 800 033 033, gratuito e attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Le raccomandazioni per ridurre i rischi

• Bere acqua molto e spesso, anche quando non si ha sete (salvo diverso parere medico), evitando di berla ghiacciata o troppo fredda

• Evitare bibite gassate o contenenti zuccheri

• Astenersi da bevande alcoliche e contenenti caffeina

• Consumare frutta e verdura in abbondanza

• Fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea

• Utilizzare il climatizzatore regolando la temperatura dell’ambiente con una differenza di non più di 6-7 gradi rispetto alla temperatura esterna

• Utilizzare ventilatori per far circolare l’aria, ma senza rivolgerli direttamente sul corpo

• Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18)

• Prestare attenzione a chi ha difficoltà a orientarsi nel tempo e nello spazio, alle persone non autosufficienti, agli anziani che vivono da soli

Alcuni consigli su come mitigare l’impatto del caldo e mantenersi in salute, anche legati ai consigli per l’alimentazione dei bambini durante le ondate di calore, sono disponibili

sul sito web ausl.bologna.it raggiungibile al link https://www.ausl.bologna.it/seztemi/ondate-di-calore.