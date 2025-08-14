La biblioteca di Sassuolo in “Lodovico” di Umimore

Una partnership con il Centro Interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities dell’Università di Modena e Reggio Emilia (DHMoRe) per un progetto di digitalizzazione di fonti speciali (antichi e storici) per l’implementazione della piattaforma Lodovico Media Library.

La partnership prevede la concessione, da parte del Comune di Sassuolo, dell’utilizzo “non esclusivo e non trasferibile, di dati e metadati riguardanti porzioni del proprio patrimonio storico documentario”, per progetti di studio e ricerca che ne implicano la digitalizzazione, da realizzarsi in accordo e collaborazione tra i due Enti, la fruizione del patrimonio storico documentario degli aderenti sulla piattaforma dedicata Lodovico Media Library; i dati e metadati prodotti da DHMoRe saranno messi a disposizione dell’utenza in modalità open access attraverso la Media Library multitenant Lodovico.

Lodovico è una piattaforma interattiva, aperta e trasversale che raccoglie il patrimonio storico manoscritto e fotografico in forma digitalizzata, di archivi e biblioteche.

E’ sviluppato dal Centro interdipartimentale di ricerca sulle digital humanities dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (DHMoRe), in collaborazione con le Università di Bologna e Parma, e afferisce al sistema MLOL, di cui costituisce un prezioso complemento.

Lodovico costituisce quindi il punto di arrivo di un progetto di cura, valorizzazione e disseminazione del patrimonio culturale che parte dall’individuazione e il recupero di opere significative, in una visione allargata e inclusiva del patrimonio culturale ed è un luogo in cui depositare e rendere disponibile al pubblico in modalità libera e gratuita il patrimonio culturale digitalizzato,

Dalla collaborazione tra il Comune di Sassuolo e DHMoRe saranno sviluppati progetti per implementare la valorizzazione e la fruibilità di porzioni del ricco patrimonio librario e archivistico antico e storico conservato nella Biblioteca Cionini.

Il progetto prenderà avvio dopo la riapertura della Biblioteca Cionini nella sua sede naturale di Via Rocca 19.