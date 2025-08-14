giovedì, 14 Agosto 2025
De Pascale e Frisoni: “Buon Ferragosto ai tanti turisti che soggiornano nella nostra splendida regione”

Alla vigilia del 15 agosto il pensiero del presidente e dell’assessora a tutti coloro che in questi giorni sono al lavoro per garantire l’accoglienza e i servizi, va anche “Alle tante e ai tanti volontari che si occuperanno delle persone più fragili”

“Una buona permanenza ai tanti turisti che in questi giorni affollano le spiagge della Riviera, scoprono le nostre Città d’arte, si godono i paesaggi dall’Appennino al Po e stanno degustando negli agriturismi, e non solo, le numerose specialità enogastronomiche dell’Emilia-Romagna.  Un ringraziamento e un pensiero speciale ai tanti operatori turistici che con il loro lavoro assicurano la proverbiale e nota accoglienza della nostra regione con professionalità, insieme a tutti coloro che garantiscono la sicurezza e l’assistenza sanitaria necessarie a tutti e tutte”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, alla vigilia del Ferragosto in Emilia-Romagna.

“L’augurio è che la Festa di domani possa trascorrere nel modo migliore nei tanti luoghi del nostro territorio scelti per le vacanze o per staccare anche solo qualche giorno dalla quotidianità. Con un grazie davvero speciale anche alle tante e ai tanti volontari che, anche domani, si occuperanno delle persone più fragili perché tutti insieme si possa trascorrere una giornata spensierata e inclusiva”.

















