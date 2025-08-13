Ferragosto a Castel Maggiore: concerto in piazza e cena per gli anziani soli

Giovedì 14 agosto alle ore 21.30 in Piazza Amendola la Rassegna Reno Road Jazz diretta da Sandro Comini presenta Marina Santelli & Double Soul Trio (foto).

Marina Santelli, cantante e corista, ha collaborato con Mario Biondi, Sonohra, Mietta e Ridillo. Nel 2011 e 2012 guida la house band del Montreux Palace al Montreux Jazz festival. Lavora in studio come turnista, registrando brani per il mercato giapponese, e canzoni per gli spettacoli effettuati in grandi parchi di divertimenti.

Dal 2008 è docente di canto in diverse scuole di musica. Nel 2009 entra a far parte dei Kikkombo e collabora con la CB Band nel progetto “Musical Off limits”. Nel 2010 partecipa al corso Berklee Summer School at Umbria Jazz Clinics e vince il premio “In Recognition of Outstanding Musicianship”.

Marina Santelli voce | Filippo Perbellini voce e pianoforte | Sam Lorenzini chitarra e voce | Chicco Montisano sax contralto

Reno Road Jazz fa parte di Bologna Estate 2025, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena

Ingresso gratuito senza prenotazione

Sabato 16 agosto dalle 19.30 in via Lirone 30 il Centro Sociale Pertini, in collaborazione con l’Unità Pastorale Castel Maggiore, presenta:

E… state insieme

Serata di ferragosto per tutti gli anziani soli

Il menù prevede sedanini alle verdure, poll con patate al forno, acqua e vino, dolce al cucchiaio, caffè, limoncello a € 10.00

Alle 21.30 il coro bolognese “Vocal Vibes” propone una selezione di brani di musica POP dagli anno ’60 ai giorni nostri.

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma culturale della Città di Castel Maggiore.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: lunedì- mercoledì – venerdì dalle 15 alle 18 presso il Centro Pertini o telefonando al n. 051715257